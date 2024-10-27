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РФ атакувала Черкаську область: біля Умані почалась пожежа на об'єкті інфраструктури

Черкаси, Неділя 27 жовтня 2024 09:32
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РФ атакувала Черкаську область: біля Умані почалась пожежа на об'єкті інфраструктури Фото: РФ атакувала Черкаську область дронами 27 жовтня, почалася пожежа на об'єкті (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Дрони в ніч на 27 жовтня атакували Черкаську область. В регіоні сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.

"З тривогами через ворожі БпЛА минула ніч в області. Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури в Уманському районі", - розповів він.

За даними голови ОВА, пожежу оперативно ліквідовано.

"Без потерпілих. За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили три "Шахеди", - додав Табурець.

Атаки РФ на Черкаську область

Російські війська із постійною періодичністю атакують Черкаську область. Під удар постійно потрапляють об'єкти енергетики та інфраструктури.

Наприклад, російські війська атакували Черкаську область у ніч проти 19 жовтня. Тоді було кілька "прильотів", що загинула та постраждалий.

Крім того, в Черкасах 23 жовтня прогриміла серія вибухів. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.

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Черкаська область Війна в Україні Дрони
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