РФ атакувала Черкаську область: біля Умані почалась пожежа на об'єкті інфраструктури

Дрони в ніч на 27 жовтня атакували Черкаську область. В регіоні сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.

"З тривогами через ворожі БпЛА минула ніч в області. Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури в Уманському районі", - розповів він. За даними голови ОВА, пожежу оперативно ліквідовано. "Без потерпілих. За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили три "Шахеди", - додав Табурець.