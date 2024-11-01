Россияне начали использовать "Шахеды" с термобарическими боеголовками, - ISW

Российские войска начали использовать беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками и "сделали невидимыми" системы ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал обломки беспилотников "Шахед-136", которые войска РФ использовали в сериях ударов с 26 по 29 октября.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок.

Невидимый "Солнцепек"

Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек". Это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки "невидимыми" для современных систем наведения и тепловизоров.

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