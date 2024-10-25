ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака дронів на Київ: у Солом’янському районі загинула людина

П'ятниця 25 жовтня 2024 23:23
UA EN RU
Атака дронів на Київ: у Солом’янському районі загинула людина Фото: удар по Києву 25 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок влучання російського ударного безпілотника у багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва загинула людина. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав Кличко.

За його інформацією, пожежу в будинку локалізували. Рятувально-пошукова операція триває.

Оновлено о 23:42. Уже пʼятеро постраждалих в будинку в Соломʼянському районі, повідомив Кличко. Одного із них госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці. Попередньо, одна людина загинула.

Нагадаємо, сьогодні ввечері під час російської масованої атаки ударними БПЛА по території України один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири.

Також пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня
По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція