Атака дронів на Київ: у Солом’янському районі загинула людина

Внаслідок влучання російського ударного безпілотника у багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва загинула людина. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

Оновлено о 23:42. Уже пʼятеро постраждалих в будинку в Соломʼянському районі, повідомив Кличко. Одного із них госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці. Попередньо, одна людина загинула.

За його інформацією, пожежу в будинку локалізували. Рятувально-пошукова операція триває.

"У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні ввечері під час російської масованої атаки ударними БПЛА по території України один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири.

Також пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.

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