Росіянам довелося змінити тактику на півдні через удари ЗСУ по логістиці, - Волошин

"Сили оборони намагаються завдавати ударів по логістичних маршрутах. І це дуже сильно впливає на те, наскільки забезпечені зараз і готові для виконання завдань росіяни. У першу чергу це стосується того, що зменшується кількість штурмових дій. І ми можемо це спостерігати, тому що 3-5 днів тому ми говорили про кількість штурмових дій понад 50. А за минулу добу зафіксовано вдвічі менше штурмових дій", - розповів Волошин.

Водночас він додав, що кількість ударів дронами та артобстрілів, не зменшується.

Речник також зазначив, що через проблеми з логістикою росіян більше почали застосовувати авіацію.

"Ворог частіше почав застосовувати авіацію тому, що у нього є певні проблеми із логістикою. Тож ворог намагається замінити певні види озброєння іншими. Наприклад, якщо зменшилась артилерія, то збільшилась кількість застосувань коригованих авіаційних бомб", - пояснив він.

За словами Волошина, зменшення бойової активності ворога може бути пов’язане і з накопиченням сил і засобів ворога, а також з ударами по логістиці на півдні. Йдеться не лише про мости на Чонгарі, а й по мостах на Північно-Кримському каналі.

Також важливим є контроль за трасою Р-208, яку росіяни називають "Новоросія". Це змушує росіян використовувати другорядні маршрути, які довші і гірші, що уповільнює логістику ворога.