Росіянам довелося змінити тактику на півдні через удари ЗСУ по логістиці, - Волошин
Після ударів Сил оборони по логістиці російських військ на півдні наступальні спроможності ворога зменшились удвічі. Через це окупанти почали більше застосовувати авіацію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
"Сили оборони намагаються завдавати ударів по логістичних маршрутах. І це дуже сильно впливає на те, наскільки забезпечені зараз і готові для виконання завдань росіяни. У першу чергу це стосується того, що зменшується кількість штурмових дій. І ми можемо це спостерігати, тому що 3-5 днів тому ми говорили про кількість штурмових дій понад 50. А за минулу добу зафіксовано вдвічі менше штурмових дій", - розповів Волошин.
Водночас він додав, що кількість ударів дронами та артобстрілів, не зменшується.
Речник також зазначив, що через проблеми з логістикою росіян більше почали застосовувати авіацію.
"Ворог частіше почав застосовувати авіацію тому, що у нього є певні проблеми із логістикою. Тож ворог намагається замінити певні види озброєння іншими. Наприклад, якщо зменшилась артилерія, то збільшилась кількість застосувань коригованих авіаційних бомб", - пояснив він.
За словами Волошина, зменшення бойової активності ворога може бути пов’язане і з накопиченням сил і засобів ворога, а також з ударами по логістиці на півдні. Йдеться не лише про мости на Чонгарі, а й по мостах на Північно-Кримському каналі.
Також важливим є контроль за трасою Р-208, яку росіяни називають "Новоросія". Це змушує росіян використовувати другорядні маршрути, які довші і гірші, що уповільнює логістику ворога.
Удари ЗСУ по логістиці ворога
Нагадаємо, у неділю, 7 червня, Сили оборони України завдали удару по Чонгарському мосту, який з'єднує окуповану Херсонщину з Кримом. Після цього рух переправою відновили у реверсивному режимі.
9 червня міст повторно атакували дрони, через що рух знову призупинили. Після цього окупаційна так звана влада рекомендувала користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.
Згодом у ЦПД повідомили, що Чонгарський міст повністю знищений після кількох ударів дронами.
Окрім того, вранці 10 червня на тимчасово окупованій частині Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти зупинили за останні дні після Чонгарського мосту.
А у ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи - пабліки повідомили про пожежі в Сімферополі та Севастополі. Також відомо про пошкоджені мости на сухопутних в'їздах.
Детальніше про те, чим важливий Чонгарський міст та як його втрата може ударити по росіянах на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.