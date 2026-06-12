Россиянам пришлось изменить тактику на юге из-за ударов ВСУ по логистике, - Волошин

После ударов Сил обороны по логистике российских войск на юге наступательные возможности врага уменьшились вдвое. Поэтому оккупанты начали больше применять авиацию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"Силы обороны пытаются наносить удары по логистическим маршрутам. И это очень сильно влияет на то, насколько обеспечены сейчас и готовы для выполнения задач россияне. В первую очередь это касается того, что уменьшается количество штурмовых действий. И мы можем это наблюдать, потому что 3-5 дней назад мы говорили о количестве штурмовых действий более 50. А за минувшие сутки зафиксировано вдвое меньше штурмовых действий", - рассказал Волошин.

В то же время он добавил, что количество ударов дронами и артобстрелов, не уменьшается.

Спикер также отметил, что из-за проблем с логистикой россиян больше начали применять авиацию.

"Враг чаще начал применять авиацию потому, что у него есть определенные проблемы с логистикой. Поэтому враг пытается заменить определенные виды вооружения другими. Например, если уменьшилась артиллерия, то увеличилось количество применений корректируемых авиационных бомб", - пояснил он.

По словам Волошина, уменьшение боевой активности врага может быть связано и с накоплением сил и средств врага, а также с ударами по логистике на юге. Речь идет не только о мостах на Чонгаре, но и по мостам на Северо-Крымском канале.

Также важным является контроль за трассой Р-208, которую россияне называют "Новороссия". Это заставляет россиян использовать второстепенные маршруты, которые длиннее и хуже, что замедляет логистику врага.