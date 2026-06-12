Россиянам пришлось изменить тактику на юге из-за ударов ВСУ по логистике, - Волошин
После ударов Сил обороны по логистике российских войск на юге наступательные возможности врага уменьшились вдвое. Поэтому оккупанты начали больше применять авиацию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
"Силы обороны пытаются наносить удары по логистическим маршрутам. И это очень сильно влияет на то, насколько обеспечены сейчас и готовы для выполнения задач россияне. В первую очередь это касается того, что уменьшается количество штурмовых действий. И мы можем это наблюдать, потому что 3-5 дней назад мы говорили о количестве штурмовых действий более 50. А за минувшие сутки зафиксировано вдвое меньше штурмовых действий", - рассказал Волошин.
В то же время он добавил, что количество ударов дронами и артобстрелов, не уменьшается.
Спикер также отметил, что из-за проблем с логистикой россиян больше начали применять авиацию.
"Враг чаще начал применять авиацию потому, что у него есть определенные проблемы с логистикой. Поэтому враг пытается заменить определенные виды вооружения другими. Например, если уменьшилась артиллерия, то увеличилось количество применений корректируемых авиационных бомб", - пояснил он.
По словам Волошина, уменьшение боевой активности врага может быть связано и с накоплением сил и средств врага, а также с ударами по логистике на юге. Речь идет не только о мостах на Чонгаре, но и по мостам на Северо-Крымском канале.
Также важным является контроль за трассой Р-208, которую россияне называют "Новороссия". Это заставляет россиян использовать второстепенные маршруты, которые длиннее и хуже, что замедляет логистику врага.
Удары ВСУ по логистике врага
Напомним, в воскресенье, 7 июня, Силы обороны Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет оккупированную Херсонщину с Крымом. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.
9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили. После этого оккупационная так называемая власть рекомендовала пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.
Впоследствии в ЦПД сообщили, что Чонгарский мост полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.
Кроме того, утром 10 июня на временно оккупированной части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.
А в ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы - паблики сообщили о пожарах в Симферополе и Севастополе. Также известно о поврежденных мостах на сухопутных въездах.
Подробнее о том, чем важен Чонгарский мост и как его потеря может ударить по россиянам на фронте, читайте в материале РБК-Украина.