Росіяни пішли на поступки майже одразу на першій зустрічі на Алясці, - Віткофф

Росія майже відразу пішла на поступки під час саміту на Алясці. Сторони "фактично досягли прогресу" в тому, як дійти до мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в ефірі Fox News.

"Майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки. Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими", - сказав він.

За словами Віткоффа, на Алясці під час зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна "фактично досягли прогресу в тому, як ми можемо дійти до мирної угоди".

Спецпредставник президента США вважає, що угоду про припинення вогню "дуже і дуже легко зірвати, бо вона не має всіх складових".

"Мирна угода відрізняється. Вона набагато міцніша. І президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що у нас було узгоджено багато передумов для мирної угоди, то чому б не домагатися повноцінної мирної угоди? І, звісно, у цьому божевільному світі його критикували за це. Я сидів, дивився на це і, чесно кажучи, дивувався", - заявив він.