Россияне пошли на уступки почти сразу на первой встрече на Аляске, - Уиткофф

Вашингтон, Среда 20 августа 2025 12:00
Россияне пошли на уступки почти сразу на первой встрече на Аляске, - Уиткофф
Автор: Наталья Юрченко

Россия почти сразу пошла на уступки во время саммита на Аляске. Стороны "фактически достигли прогресса" в том, как прийти к мирному соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в эфире Fox News.

"Почти сразу на первой встрече на Аляске россияне пошли на уступки. Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что россияне готовы быть более уступчивыми", - сказал он.

По словам Уиткоффа, на Аляске во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина "фактически достигли прогресса в том, как мы можем прийти к мирному соглашению".

Спецпредставитель президента США считает, что соглашение о прекращении огня "очень и очень легко сорвать, потому что оно не имеет всех составляющих".

"Мирное соглашение отличается. Оно гораздо более прочное. И президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что у нас было согласовано много предпосылок для мирного соглашения, то почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его критиковали за это. Я сидел, смотрел на это и, честно говоря, удивлялся", - заявил он.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. Уже 18 августа президент США провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, а после встречу с европейскими лидерами.

Позже в тот же день Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить проведение переговоров с Зеленским. Россия настаивает на проведении сначала двусторонней встречи.

Среди возможных мест встречи называют Женеву, Рим, Венгрию и Доху. Швейцария уже подтвердила готовность принять саммит. Австрия также заявила, что готова стать площадкой для переговоров Зеленского и Путина.

