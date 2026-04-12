Росіяни під час перемир'я дронами вбили полонених військових РФ на Донеччині, - ЗСУ

Російські окупанти під час дії Великоднього перемир'я ударами FPV-дронів вбили у Часовому Яру трьох своїх же військових, які потрапили у полон та були перевдягнені у нейтральну форму одягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 24-ї ОМБр імені короля Данила Галицького, яка тримає оборону на цьому напрямку.

Під час оголошеного режиму припинення вогню було вирішено провести евакуацію поранених військовослужбовців з передових позицій у Часовому Яру. Вони почали рух в тил без зброї, з ознаками, що їм надали медичну допомогу та з палицями й білими прапорцями.

Проте росіяни, після того, як виявили групу евакуації, майже одразу ж атакували її FPV-дронами. Внаслідок цього з трьох відправлених поранених ніхто не дійшов, усі загинули. Але, як виявилося, це були не українські військові, а поранені полонені росіяни.

"Для безпечної медичної евакуації особового складу своїх підрозділів, командуванням бригади було прийнято рішення переодягнути особовий склад РОВ, що був взятий у полон напередодні бійцями 24 ОМБр, у нейтральну форму одягу та провести пробну евакуацію і перевірку дотримання своїх же обіцянок противником", - сказано у повідомленні.

Таким чином, росіяни вбили своїх же сослуживців. За даними бригади, від ударів дронів загинули російські військові - старший сержант Журавльов Станіслав Олексійович, рядовий Чошев Олександр Олексійович та молодший сержант Загрєбін Андрій В'ячеславович.