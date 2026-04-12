Россияне во время перемирия дронами убили пленных военных РФ в Донецкой области, - ВСУ

Российские оккупанты во время действия Пасхального перемирия ударами FPV-дронов убили в Часовом Яру трех своих же военных, которые попали в плен и были переодеты в нейтральную форму одежды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 24-й ОМБр имени короля Даниила Галицкого, которая держит оборону на этом направлении.

Во время объявленного режима прекращения огня было решено провести эвакуацию раненых военнослужащих с передовых позиций в Часовом Яру. Они начали движение в тыл без оружия, с признаками, что им оказали медицинскую помощь и с палками и белыми флажками.

Однако россияне, после того, как обнаружили группу эвакуации, почти сразу же атаковали ее FPV-дронами. В результате из трех отправленных раненых никто не дошел, все погибли. Но, как оказалось, это были не украинские военные, а раненые пленные россияне.

"Для безопасной медицинской эвакуации личного состава своих подразделений, командованием бригады было принято решение переодеть личный состав РОВ, который был взят в плен накануне бойцами 24 ОМБр, в нейтральную форму одежды и провести пробную эвакуацию и проверку соблюдения своих же обещаний противником", - говорится в сообщении.

Таким образом, россияне убили своих же сослуживцев. По данным бригады, от ударов дронов погибли российские военные - старший сержант Журавлев Станислав Алексеевич, рядовой Чошев Александр Алексеевич и младший сержант Загребин Андрей Вячеславович.