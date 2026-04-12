Росія продовжує порушувати "перемир’я": у Генштабі відзвітували про ситуацію на фронті

Станом на 16:00, 12 квітня, на фронті від початку доби зафіксовано вже 55 атак з боку армії РФ. Таким чином, ворог вже другу добу поспіль порушує режим припинення вогню попри оголошене великоднє "перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У Генштабі поінформували, що сьогодні агресор обстрілює прикордонні райони. Зокрема, на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Іскрисківщина та Бачівськ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дев’ять обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази атакував у бік Озерного, Калеників та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Маркового.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Кучерів Яр. Одна штурмова дія триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. Одна штурмова дія ворога продовжується.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Калинівське та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються