Росія продовжує порушувати "перемир’я": у Генштабі відзвітували про ситуацію на фронті
Станом на 16:00, 12 квітня, на фронті від початку доби зафіксовано вже 55 атак з боку армії РФ. Таким чином, ворог вже другу добу поспіль порушує режим припинення вогню попри оголошене великоднє "перемир'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Ворожі обстріли
У Генштабі поінформували, що сьогодні агресор обстрілює прикордонні райони. Зокрема, на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Іскрисківщина та Бачівськ.
Ситуація на фронтах
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дев’ять обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває.
На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лиману.
На Слов’янському напрямку противник чотири рази атакував у бік Озерного, Калеників та Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Маркового.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Кучерів Яр. Одна штурмова дія триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. Одна штурмова дія ворога продовжується.
На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Калинівське та Вербове.
На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського.
На Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються
Великоднє "перемир’я"
Нагадаємо, що на початку квітня Україна запропонувала Росії перемир’я на час Великодня, а також після нього. Однак Росія не надала чіткої відповіді, і глава Кремля Володимир Путін лише 9 квітня оголосив, що перемир’я триватиме з 11 по 12 квітня.
Незважаючи на розпочате перемир'я, до вечора 11 квітня стало відомо, що росіяни, починаючи з 16:00, порушили режим припинення вогню 469 разів. Вже до ранку 12 квітня ця цифра сягнула 1723 випадків.
Також ми писали, що, на думку глави ОП Кирила Буданова, великоднє перемир'я між Україною та РФ не буде довготривалим. Він вважає, що ситуація буде схожою на минулорічну: тиша на Великдень, але при цьому порушення припинення вогню, а потім знову активні бойові дії.