Росіяни перекидають під Гуляйполе підрозділи десантників через великі втрати, - Волошин

Російські окупанти почали перекидати на Гуляйпільський напрямок підрозділи десантників. Це свідчить про великі втрати ворога на цій ділянці фронту.

Як пише РБК-Україна , про це розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, зафіксовано перекидання десантних підрозділів російської армії на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Це свідчить про великий рівень втрат РФ на цих напрямках.

Великий рівень втрат впливає на боєготовність підрозділів, які знаходилися там раніше. Тому окупанти "смикають" підкріплення з Херсонського напрямку.

Загалом на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках за добу сталося приблизно 50 бойових зіткнень, з них на першому - 31 бій. Гуляйпільський напрямок залишається одним з найскладніших.

"Теж противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів, яких є декілька коло Гуляйполя. Крім того, ворог активно застосовує і авіацію, завдаючи ударів КАБами", - додав Волошин.