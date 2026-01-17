ua en ru
Россияне перебрасывают под Гуляйполе подразделения десантников из-за больших потерь, - Волошин

Украина, Гуляйполе, Суббота 17 января 2026 16:36
Россияне перебрасывают под Гуляйполе подразделения десантников из-за больших потерь, - Волошин
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты начали перебрасывать на Гуляйпольское направление подразделения десантников. Это свидетельствует о больших потерях врага на этом участке фронта.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По словам Волошина, зафиксирована переброска десантных подразделений российской армии на Гуляйпольское и Ореховское направления. Это свидетельствует о большом уровне потерь РФ на этих направлениях.

Большой уровень потерь влияет на боеготовность подразделений, которые находились там раньше. Поэтому оккупанты "дергают" подкрепление с Херсонского направления.

Всего на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях за сутки произошло около 50 боевых столкновений, из них на первом - 31 бой. Гуляйпольское направление остается одним из самых сложных.

"Тоже противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Что касается Ореховского направления, то враг атаковал наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Сладком, и в остальных населенных пунктах, которых есть несколько вокруг Гуляйполя. Кроме того, враг активно применяет и авиацию, нанося удары КАБами", - добавил Волошин.

Отметим, что всего за прошедшие сутки, 16 января, на фронте произошло 164 боевых столкновения. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 1370 единиц живой силы.

Волошин ранее рассказывал, что в Гуляйполе продолжаются бои, хотя город уже фактически стал большой серой зоной. В то же время в Запорожской области враг активизировался еще на двух участках и будет пытаться продвигаться в сторону Ореховского района с северо-востока. Среди прочего, оккупанты хотят взять под контроль Степногорск, чтобы оттуда обстреливать Запорожье.

