Росія намагається завоювати плацдарм для обстрілів Запоріжжя, - Волошин
Російські війська намагаються прорватися до Степногірська Запорізької області. Це селище розташоване на вигідному для ворога плацдармі, який відкриває вогонь по Запоріжжю.
Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів у коментарі РБК-Україна.
"Варто зазначити, що зараз доволі активний і Олександрівський напрямок, де противник також провів майже півтора десятка бойових зіткнень. Тут він намагався прорвати нашу оборону біля кількох населених пунктів, але це йому не вдалося", - розповів Волошин.
За його словами, Сили оборони України блокують просування ворога, знищуючи його там.
Крім того, досить активним є Оріхівський напрямок - найзахідніший напрямок, де є декілька точок боїв. Там ворог також намагається прорвати нашу оборону і просунутися вглиб української території.
"Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів та Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту", - додав речник.
Він зазначив, що це селище розташоване на вигідному плацдармі - це панівні висоти в цьому районі, і якщо їх захопити й розташувати тут певні види озброєння.
Ними можна тримати під вогневим контролем і завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, а також тримати під обстрілами й логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід - до Гуляйполя та Оріхова.
deepstatemap.live
Бої у Запорізькій області
Нагадаємо, одні з найзапекліших боїв на фронті наразі тривають в районі Гуляйполя Запорізької області.
За словами військових, росіяни заходять з північно-західної й до південно-західної частин міста. Українські сили працюють у всіх частинах міста, намагаючись обрізати ворожу логістику, і не дати армії РФ підвести групи закріплення. Противник щодня втрачає до 300 осіб.
Наразі в Гуляйполі тривають бої, хоча місто вже фактично стало великою сірою зоною. Водночас у Запорізькій області ворог активізувався ще на двох ділянках і буде намагатися просуватися у бік Оріхівського району з північного сходу.
Окрім того, раніше у Силах оборони повідомляли, що російські окупанти на Гуляйпільському напрямку отримали велику кількість термобаричних ручних гранат, які вони використовуватимуть для "скидів" із дронів.