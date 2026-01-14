ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія намагається завоювати плацдарм для обстрілів Запоріжжя, - Волошин

Запорізька область , Середа 14 січня 2026 13:40
UA EN RU
Росія намагається завоювати плацдарм для обстрілів Запоріжжя, - Волошин Фото: росіяни намагаються прорватися до Степногірська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Російські війська намагаються прорватися до Степногірська Запорізької області. Це селище розташоване на вигідному для ворога плацдармі, який відкриває вогонь по Запоріжжю.

Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів у коментарі РБК-Україна.

"Варто зазначити, що зараз доволі активний і Олександрівський напрямок, де противник також провів майже півтора десятка бойових зіткнень. Тут він намагався прорвати нашу оборону біля кількох населених пунктів, але це йому не вдалося", - розповів Волошин.

За його словами, Сили оборони України блокують просування ворога, знищуючи його там.

Крім того, досить активним є Оріхівський напрямок - найзахідніший напрямок, де є декілька точок боїв. Там ворог також намагається прорвати нашу оборону і просунутися вглиб української території.

"Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів та Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту", - додав речник.

Він зазначив, що це селище розташоване на вигідному плацдармі - це панівні висоти в цьому районі, і якщо їх захопити й розташувати тут певні види озброєння.

Ними можна тримати під вогневим контролем і завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, а також тримати під обстрілами й логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід - до Гуляйполя та Оріхова.

Росія намагається завоювати плацдарм для обстрілів Запоріжжя, - Волошин

deepstatemap.live

Бої у Запорізькій області

Нагадаємо, одні з найзапекліших боїв на фронті наразі тривають в районі Гуляйполя Запорізької області.

За словами військових, росіяни заходять з північно-західної й до південно-західної частин міста. Українські сили працюють у всіх частинах міста, намагаючись обрізати ворожу логістику, і не дати армії РФ підвести групи закріплення. Противник щодня втрачає до 300 осіб.

Наразі в Гуляйполі тривають бої, хоча місто вже фактично стало великою сірою зоною. Водночас у Запорізькій області ворог активізувався ще на двох ділянках і буде намагатися просуватися у бік Оріхівського району з північного сходу.

Окрім того, раніше у Силах оборони повідомляли, що російські окупанти на Гуляйпільському напрямку отримали велику кількість термобаричних ручних гранат, які вони використовуватимуть для "скидів" із дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Запорізька область Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році