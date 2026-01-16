Росіяни продовжують штурмувати Покровськ та Гуляйполе: у ЗСУ показали карти боїв

Протягом минулої доби, 15 січня, на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Російські окупанти активно штурмують на декількох напрямках, найбільше - на Покровському та Гуляйпільському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував 3 ракети й скинув 234 керовані авіабомби.

Крім цього, було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 57 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Манухівка, Білопілля Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Верхня Терса, Любицьке, Самійлівка, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Преображенка Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БПЛА і ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Вільного, Родинського, Нового Шахового, Сухецького.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив десять атак, поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя, Січневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 30 атак росіян, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.