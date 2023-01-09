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Росіяни обстріляли похорон у Чернігівській області: що відомо

Фото: у Чернігівській області російські окупанти обстріляли похоронну процесію (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Росіяни обстріляли цвинтар у селі Грем'яч Новгород-Сіверської громади під час похорону місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Осколками пошкоджені хрести й могили, а самі снаряди потрапили у старі могили, на місці утворилися вирви. Зі слів старости Грем’яча Андрія Ірхи, було два прильоти по кладовищу", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вирви від мін - за 30 метрів від свіжої могили. З людей постраждалих немає, розповів Андрій Ірха.

Один з місцевих жителів, який був свідком обстрілу, зняв на відео його наслідки.

Вчора, 8 січня, РБК-Україна повідомляло, що росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.

Нагадаємо, стало відомо про те, що вдень 8 січня окупанти вдарили по Сумській області з мінометів. У понеділок увечері, 9 січня, у Херсоні вдруге пролунали вибухи.

Також ми писали, що російські війська під час обстрілу Херсона застосували запальні боєприпаси.

Крім того, Очаків Миколаївської області обстріляли окупанти, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.

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Черниговская область