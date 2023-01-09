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Россияне обстреляли похороны в Черниговской области: что известно

Фото: в Черниговской области российские оккупанты обстреляли похоронную процессию (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Россияне обстреляли кладбище в селе Гремяч Новгород-Северской общины во время похорон местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Осколками повреждены кресты и могилы, а сами снаряды попали в старые могилы, на месте образовались воронки. По словам старосты Гремячего Андрея Ирхи, было два прилета по кладбищу", - говорится в сообщении.

По его словам, воронки от мин - в 30 метрах от свежей могилы. Из людей пострадавших нет, рассказал Андрей Ирха.

Один из местных жителей, свидетель обстрела, снял на видео его последствия.

Вчера, 8 января, РБК-Украина сообщало, что россияне обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии.

Напомним, стало известно о том, что днем 8 января оккупанты ударили по Сумской области из минометов. В понедельник вечером, 9 января, в Херсоне во второй раз раздались взрывы.

Также мы писали, что русские войска при обстреле Херсона применили зажигательные боеприпасы.

Кроме того, Очаков Николаевской области обстреляли оккупанты, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

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Черниговская область