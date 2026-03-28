Россияне пытались ударить дронами "Гербера", но ВСУ опередили их (видео)

Украинские военные сорвали запуск вражеских беспилотников "Гербера" на Донецком направлении и уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор". Операции провели подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с Центром глубинных поражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Сил беспилотных систем ВСУ.

Детали операций

На Донецком направлении операторы 1-го отдельного центра СБС обнаружили экипажи противника во время подготовки к выпуску БпЛА типа "Гербера". Точным ударом запуск беспилотников, которые РФ использует против гражданского населения, был сорван.

В то же время пилоты 413-го полка СБС "Рейд" выследили и поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

БпЛА "Гербера" является относительно новой разработкой оккупантов, которую они часто применяют как фальш-цели для истощения украинской ПВО или для проведения разведки.

