Россияне пытались ударить дронами "Гербера", но ВСУ опередили их (видео)
Украинские военные сорвали запуск вражеских беспилотников "Гербера" на Донецком направлении и уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор". Операции провели подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с Центром глубинных поражений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Сил беспилотных систем ВСУ.
Детали операций
На Донецком направлении операторы 1-го отдельного центра СБС обнаружили экипажи противника во время подготовки к выпуску БпЛА типа "Гербера". Точным ударом запуск беспилотников, которые РФ использует против гражданского населения, был сорван.
В то же время пилоты 413-го полка СБС "Рейд" выследили и поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор".
БпЛА "Гербера" является относительно новой разработкой оккупантов, которую они часто применяют как фальш-цели для истощения украинской ПВО или для проведения разведки.
Удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ
Напомним, украинские дроны регулярно атакуют объекты российского военно-промышленного комплекса и топливной отрасли.
Так, в ночь на 28 марта взрывы прогремели на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле, куда беспилотники зашли с северо-западного направления.
Ранее, 27 марта, Генштаб подтвердил успешное поражение Киришского НПЗ в Ленинградской области, где в результате атаки были выведены из строя важные технологические установки.
Также в начале марта под удар попала станция перекачки нефти в Краснодарском крае, что повлекло масштабный пожар на стратегическом объекте врага.