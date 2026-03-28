Нічна "бавовна" в тилу РФ: невідомі дрони влаштували вогняне шоу на Ярославському НПЗ

06:16 28.03.2026 Сб
За попередніми даними, дрони заходили на ціль не найкоротшим шляхом, а з північно-західного напрямку.
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки дронів (Getty Images)

В ніч проти суботи, 28 березня, невідомі дрони завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, у місті Ярославль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

За повідомленнями з відкритих джерел і відео з місця подій, по об’єкту було зафіксовано кілька влучань дронів, після чого на території підприємства спалахнули пожежі.

Офіційна влада РФ традиційно обмежено коментує подібні інциденти, однак відео з пожежами на території заводу активно поширюються у соціальних мережах.

Так, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що в області в ніч проти 28 березня нібито відбили атаку понад 30 БПЛА. Крім того, за його словами, пізно ввечері 27 березня в аеропорту Ярославля запроваджували обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

За наявними кадрами, безпілотники заходили на ціль не прямим маршрутом, а з північно-західного напрямку, фактично пролетівши над містом перед ударом по промисловій зоні. Така траєкторія могла бути обрана для обходу російської протиповітряної оборони.

У результаті атаки спостерігалося горіння щонайменше у трьох різних точках на території підприємства. Йдеться про займання нафтопродуктів у районі виробничої естакади або технологічної установки, горіння газів після можливого ураження технологічного обладнання, а також пожежу в районі резервуарного парку, де зберігається готова продукція та проміжні компоненти переробки.

Через обмежену кількість відео з різних ракурсів точно встановити, які саме установки були пошкоджені, поки складно.

Що відомо про Ярославський нафтопереробний завод

Ярославський нафтопереробний завод (також відомий як Slavneft-YANOS) - один із найбільших і стратегічно важливих нафтопереробних заводів Росії. Підприємство, яке працює з 1961 року, належить компанії "Славнефть".

Підприємство забезпечує паливом як цивільний ринок, так і російську армію. Потужність переробки — близько 15 млн тонн нафти на рік (приблизно 300 тис. барелів на добу).

Ярославський нафтопереробний завод розташований у місті Ярославль приблизно за 250 км від Москви. Відстань до кордону з Україною - понад 700 км, що довгий час вважалося безпечним для російської інфраструктури.

Нагадаємо, об'єкт вже неодноразово піддавався атакам дронів , зокрема у січні 2024 року та грудні 2025 року.

Напередодні також повідомлялося про ураження безпілотниками другого за потужністю нафтопереробного заводу Росії - "Киришинефтеоргсинтез". На місці удару виникла пожежа - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Крім того, у Череповці РФ, що у Вологодській області, внаслідок атаки дронів спалахнуло підприємства АТ "Апатит", що виготовляє переважно фосфорні добрива.

