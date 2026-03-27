Мінус потужності: у Росії пошкоджено важливі установки одного з найбільших НПЗ

13:52 27.03.2026 Пт
2 хв
Генштаб уточнив результати удару по Кірішському НПЗ
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Росії пошкоджено важливі установки одного з найбільших НПЗ (росЗМІ)

У результаті удару українських дронів по Кірішському НПЗ у Ленінградській області Росії пошкоджено важливі установки заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів з виробництва нафтових бітумів, установок гідроочистки та газофракціонування.

Зазначається, що потужності підприємства використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

"Сили оборони України продовжують системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації та можливостей забезпечення окупаційних військ", - наголосили у Генштабі.

Удар по Кірішському НПЗ

Нагадаємо, у ніч на четвер, 26 березня, Сили оборони завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ.

Виникла пожежа на території підприємства - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Кірішський НПЗ постачає нафтопродукти трубопроводами до портів Усть-Луга та Приморськ для подальшого експорту.

Кірішський НПЗ є другим за потужністю в країні-агресорці та входить до трійки її найбільших нафтопереробних заводів. НПЗ має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ.

Потужності заводу використовуються, серед іншого, для виробництва пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил РФ.

