Росіяни масовано вдарили по Запорізькому району: є загиблі та поранені

Нагадаємо, Запоріжжя та область перебувають під систематичними обстрілами з боку російських військ.

3 квітня окупанти завдали ударів балістикою по Харкову та Запоріжжю.

Напередодні, 2 квітня, ворожі атаки пошкодили висотний будинок та підприємство в обласному центрі.

21 березня РФ атакувала Запоріжжя дронами - тоді були загиблі, а серед поранених опинилися діти. Того ж дня ворог ударив по критичній інфраструктурі міста, через що виникли перебої зі світлом.

24 березня після російського удару в Запоріжжі спалахнула автозаправна станція, а безпілотник влучив у багатоповерхівку - горіли квартири, є поранені.