Дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі: палають квартири, є поранені (фото)

03:43 24.03.2026 Вт
1 хв
Житлова багатоповерхівка, де мирно спали люди, стала ціллю росіян
aimg Оксана Гапончук
Дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі: палають квартири, є поранені (фото) Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки дронів (Getty Images)

Ніч проти 24 березня у Запоріжжі перетворилася на справжнє жахіття для мешканців однієї з багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За повідомленням чиновника, нічний наліт "Шахедів" на Запоріжжя став фатальним для однієї з багатоповерхівок міста. Вибух був такої сили, що в місці влучання вогонь миттєво охопив кілька поверхів.

Влучання ворожого дрона в багатоквартирний будинок зафіксовано о 2:41.

Дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі: палають квартири, є поранені (фото)

Наразі рятувальники намагаються приборкати вогонь та деблокувати людей.

За словами Івана Федорова, атака станом на 2:40 триває. Надходять повідомлення про пожежі та руйнування, пошкоджений торговий об’єкт – збільшується кількість пошкоджень різних об’єктів внаслідок атаки РФ на Запоріжжя.

У ЗОВА показали перші наслідки атаки РФ по Запоріжжю.

За останніми даними, внаслідок російської атаки щонайменше три людини дістали поранень.

Нагадаємо, що минулої доби, 22 березня, у Запорізькому районі сталось вісім пожеж внаслідок російських обстрілів. Три людини загинуло, три дістали поранення.

Вибух і пожежа в Севастополі: пошкоджено квартири, людей дістають з-під завалів
Вибух і пожежа в Севастополі: пошкоджено квартири, людей дістають з-під завалів
