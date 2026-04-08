Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Росія планує створити нову буферну зону у прикордонні з Україною – у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса у інтерв'ю РБК-Україна.
"Росіяни весь час змінюють свої плани, передусім – дедлайни для їх виконання. Безумовно, основна їхня увага цього року буде зосереджена на Донбасі. І також за сприятливих умов вони будуть нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок", - зазначив Паліса.
За його словами, що стосується їхніх подальших намірів, то у росіян залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях.
Також вони не відмовились від створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей.
"Мало того, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я", - додав заступник керівника Офісу президента.
Він також підкреслив, що це вперше зафіксовано у них плани такого характеру.
"Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів", - підкреслив Паліса.
РФ не полишає ідеї "буферних зон"
Раніше повідомлялось, що російські війська не відмовляються від наступу і хочуть створити "буферну зону" у Дніпропетровській області. Натомість Сили оборони України послідовно провадять активну оборону та завдають окупантам відчутного вогневого ураження.
Також раніше ми писали, що росіяни намагаються створити "буферну зону" у Сумській та Харківській областях. Однак вони навряд чи досягнуть успіху, адже наразі це не є їхнім пріоритетом на фронті.