У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни завдали ударів балістикою

04:12 03.04.2026 Пт
Окупанти здійснили пуски балістичних ракет
Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Росіяни в ніч на 3 квітня атакували Харків та Запоріжжя балістичними ракетами. У місті внаслідок атаки РФ пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Харків

"В Харкові пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, ворог наніс ракетні удари. Більш детальна інформація зʼясовується", - поінформував Синєгубов о 03:59.

Водночас мер міста Ігор Терехов писав, що окупанти завдали три удари. Всі вони були по Київському району. Проте пізніше Синєгубов уточнив, що було 4 удари.

Запоріжжя

Після ударів по Харкову, звуки вибухів пролунали у Запоріжжі. Паралельно Повітряні сили ЗСУ інформували, що на місто летять ракети.

Дніпропетровська область

У мережі писали, що під ударом також опинився Павлоград Дніпропетровської області. Зокрема, над регіоном фіксували швидкісну ціль, а згодом ракета летіла безпосередньо на місто.

Де оголосили тривогу

Зауважимо, що за кілька хвилин до вибухів у Києві низці областей України оголосили тривогу. Її причиною стала загроза застосування балістики.

Станом на 04:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли українських міст

Нагадаємо, що росіяни з 1 на 2 квітня понад добу поспіль атакували Харків дронами. У місті було зафіксовано близько 20 ударів. Зокрема, внаслідок вечірньої атаки у центрі міста загорілася будівля. Пізніше з’ясувалося, що це був готель.

Також ми писали, що ввечері 2 квітня під удар потрапило Запоріжжя. У підсумку вибуховою хвилею було пошкоджено багатоповерхівку та комунальне підприємство.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Загроза для світу: генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході
