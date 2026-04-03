У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни завдали ударів балістикою
Росіяни в ніч на 3 квітня атакували Харків та Запоріжжя балістичними ракетами. У місті внаслідок атаки РФ пролунала серія потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Харків
"В Харкові пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, ворог наніс ракетні удари. Більш детальна інформація зʼясовується", - поінформував Синєгубов о 03:59.
Водночас мер міста Ігор Терехов писав, що окупанти завдали три удари. Всі вони були по Київському району. Проте пізніше Синєгубов уточнив, що було 4 удари.
Запоріжжя
Після ударів по Харкову, звуки вибухів пролунали у Запоріжжі. Паралельно Повітряні сили ЗСУ інформували, що на місто летять ракети.
Дніпропетровська область
У мережі писали, що під ударом також опинився Павлоград Дніпропетровської області. Зокрема, над регіоном фіксували швидкісну ціль, а згодом ракета летіла безпосередньо на місто.
Де оголосили тривогу
Зауважимо, що за кілька хвилин до вибухів у Києві низці областей України оголосили тривогу. Її причиною стала загроза застосування балістики.
Станом на 04:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли українських міст
Нагадаємо, що росіяни з 1 на 2 квітня понад добу поспіль атакували Харків дронами. У місті було зафіксовано близько 20 ударів. Зокрема, внаслідок вечірньої атаки у центрі міста загорілася будівля. Пізніше з’ясувалося, що це був готель.
Також ми писали, що ввечері 2 квітня під удар потрапило Запоріжжя. У підсумку вибуховою хвилею було пошкоджено багатоповерхівку та комунальне підприємство.