Россияне массированно ударили по Запорожскому району: есть погибшие и раненые

Утром 9 апреля оккупанты обстреляли Запорожье и район. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднимается дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Массированный обстрел
Враг атаковал Запорожский район с самого утра, применяя управляемые авиационные бомбы (КАБ) и реактивные системы залпового огня (РСЗО).
В городе Запорожье прозвучало несколько мощных взрывов, над городом виден дым.
В поселке Балабино разрушено несколько частных домов. В результате обстрела ранения получила женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Обновленные последствия обстрела
Позже глава ОВА сообщил, что количество раненых увеличилось, а также появилась информация о жертвах.
По состоянию на 7:40 утра известно о по меньшей мере четырех пострадавших, а также одном погибшем человеке.
Напомним, Запорожье и область находятся под систематическими обстрелами со стороны российских войск.
3 апреля оккупанты нанесли удары баллистикой по Харькову и Запорожью.
Накануне, 2 апреля, вражеские атаки повредили высотный дом и предприятие в областном центре.
21 марта РФ атаковала Запорожье дронами - тогда были погибшие, а среди раненых оказались дети. В тот же день враг ударил по критической инфраструктуре города, из-за чего возникли перебои со светом.
24 марта после российского удара в Запорожье вспыхнула автозаправочная станция, а беспилотник попал в многоэтажку - горели квартиры, есть раненые.