Россияне массированно ударили по Запорожскому району: есть погибшие и раненые

Напомним, Запорожье и область находятся под систематическими обстрелами со стороны российских войск.

3 апреля оккупанты нанесли удары баллистикой по Харькову и Запорожью.

Накануне, 2 апреля, вражеские атаки повредили высотный дом и предприятие в областном центре.

21 марта РФ атаковала Запорожье дронами - тогда были погибшие, а среди раненых оказались дети. В тот же день враг ударил по критической инфраструктуре города, из-за чего возникли перебои со светом.

24 марта после российского удара в Запорожье вспыхнула автозаправочная станция, а беспилотник попал в многоэтажку - горели квартиры, есть раненые.