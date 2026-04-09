RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Россияне массированно ударили по Запорожскому району: есть погибшие и раненые

07:21 09.04.2026 Чт
2 мин
Враг терроризирует мирных жителей с самого утра
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)

Утром 9 апреля оккупанты обстреляли Запорожье и район. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Массированный обстрел

Враг атаковал Запорожский район с самого утра, применяя управляемые авиационные бомбы (КАБ) и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В городе Запорожье прозвучало несколько мощных взрывов, над городом виден дым.

В поселке Балабино разрушено несколько частных домов. В результате обстрела ранения получила женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Обновленные последствия обстрела

Позже глава ОВА сообщил, что количество раненых увеличилось, а также появилась информация о жертвах.

По состоянию на 7:40 утра известно о по меньшей мере четырех пострадавших, а также одном погибшем человеке.

Напомним, Запорожье и область находятся под систематическими обстрелами со стороны российских войск.

3 апреля оккупанты нанесли удары баллистикой по Харькову и Запорожью.

Накануне, 2 апреля, вражеские атаки повредили высотный дом и предприятие в областном центре.

21 марта РФ атаковала Запорожье дронами - тогда были погибшие, а среди раненых оказались дети. В тот же день враг ударил по критической инфраструктуре города, из-за чего возникли перебои со светом.

24 марта после российского удара в Запорожье вспыхнула автозаправочная станция, а беспилотник попал в многоэтажку - горели квартиры, есть раненые.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
