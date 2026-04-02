ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія завдала удар по Запоріжжю: у місті пошкоджено висотку та підприємство

23:45 02.04.2026 Чт
1 хв
Попередньо, обійшлося без постраждалих
aimg Едуард Ткач
Росія завдала удар по Запоріжжю: у місті пошкоджено висотку та підприємство Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Російські окупанти пізно ввечері, 2 квітня, атакували Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено будинок і підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Читайте також: Палали висотки, АЗС, понівечено готель: усе про атаку на Київ, Запоріжжя, Полтаву і не тільки

"Ворог атакував Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівка та комунальне підприємство. Там понівечені вікна та балкони", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що, попередньо, обійшлося без постраждалих. Зауважимо, що перед цим він писав про загрозу застосування КАБів та дронів.

Наразі глава ОВА попередив, що повітряна тривога триває, тож закликав людей бути в укриттях до відбою.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя дронами, ракетами та авіабомбами. Наприклад, у ніч на 24 березня ворожий дрон влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

До ранку стало відомо, що в результаті ворожого удару також була атакована АЗС. У підсумку на об'єкті виникла пожежа.

Крім того, росіяни вранці 19 березня атакували енергетику Запоріжжя. Через це понад 38 тисяч домівок залишилися без світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
