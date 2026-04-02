Росія завдала удар по Запоріжжю: у місті пошкоджено висотку та підприємство
Російські окупанти пізно ввечері, 2 квітня, атакували Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено будинок і підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог атакував Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівка та комунальне підприємство. Там понівечені вікна та балкони", - йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що, попередньо, обійшлося без постраждалих. Зауважимо, що перед цим він писав про загрозу застосування КАБів та дронів.
Наразі глава ОВА попередив, що повітряна тривога триває, тож закликав людей бути в укриттях до відбою.
Обстріли Запоріжжя
Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя дронами, ракетами та авіабомбами. Наприклад, у ніч на 24 березня ворожий дрон влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
До ранку стало відомо, що в результаті ворожого удару також була атакована АЗС. У підсумку на об'єкті виникла пожежа.
Крім того, росіяни вранці 19 березня атакували енергетику Запоріжжя. Через це понад 38 тисяч домівок залишилися без світла.