Росія завдала удар по Запоріжжю: у місті пошкоджено висотку та підприємство

Російські окупанти пізно ввечері, 2 квітня, атакували Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено будинок і підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівка та комунальне підприємство. Там понівечені вікна та балкони", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що, попередньо, обійшлося без постраждалих. Зауважимо, що перед цим він писав про загрозу застосування КАБів та дронів.

Наразі глава ОВА попередив, що повітряна тривога триває, тож закликав людей бути в укриттях до відбою.