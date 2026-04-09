Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни масовано вдарили по Запорізькому району: є загиблі та поранені

07:21 09.04.2026 Чт
Ворог тероризує мирних жителів з самого ранку
aimg Катерина Коваль
Росіяни масовано вдарили по Запорізькому району: є загиблі та поранені Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)

Зранку 9 квітня окупанти обстріляли Запоріжжя та район. У місті пролунали потужні вибухи, над ним здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Читайте також: Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині, - Паліса

Масований обстріл

Ворог атакував Запорізький район з самого ранку, застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБ) та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

У місті Запоріжжя пролунало кілька потужних вибухів, над містом видно дим.

У селищі Балабине зруйновано кілька приватних будинків. Внаслідок обстрілу поранення дістала жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Оновлені наслідки обстрілу

Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість поранених збільшилася, а також з'явилася інформація про жертв.

Станом на 7:40 ранку відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, а також одну загиблу людину.

Нагадаємо, Запоріжжя та область перебувають під систематичними обстрілами з боку російських військ.

3 квітня окупанти завдали ударів балістикою по Харкову та Запоріжжю.

Напередодні, 2 квітня, ворожі атаки пошкодили висотний будинок та підприємство в обласному центрі.

21 березня РФ атакувала Запоріжжя дронами - тоді були загиблі, а серед поранених опинилися діти. Того ж дня ворог ударив по критичній інфраструктурі міста, через що виникли перебої зі світлом.

24 березня після російського удару в Запоріжжі спалахнула автозаправна станція, а безпілотник влучив у багатоповерхівку - горіли квартири, є поранені.

