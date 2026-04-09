Росіяни масовано вдарили по Запорізькому району: є загиблі та поранені
Зранку 9 квітня окупанти обстріляли Запоріжжя та район. У місті пролунали потужні вибухи, над ним здіймається дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Масований обстріл
Ворог атакував Запорізький район з самого ранку, застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБ) та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).
У місті Запоріжжя пролунало кілька потужних вибухів, над містом видно дим.
У селищі Балабине зруйновано кілька приватних будинків. Внаслідок обстрілу поранення дістала жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.
Оновлені наслідки обстрілу
Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість поранених збільшилася, а також з'явилася інформація про жертв.
Станом на 7:40 ранку відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, а також одну загиблу людину.
Нагадаємо, Запоріжжя та область перебувають під систематичними обстрілами з боку російських військ.
3 квітня окупанти завдали ударів балістикою по Харкову та Запоріжжю.
Напередодні, 2 квітня, ворожі атаки пошкодили висотний будинок та підприємство в обласному центрі.
21 березня РФ атакувала Запоріжжя дронами - тоді були загиблі, а серед поранених опинилися діти. Того ж дня ворог ударив по критичній інфраструктурі міста, через що виникли перебої зі світлом.
24 березня після російського удару в Запоріжжі спалахнула автозаправна станція, а безпілотник влучив у багатоповерхівку - горіли квартири, є поранені.