Россияне массированно ударили по Запорожскому району: есть погибшие и раненые

Утром 9 апреля оккупанты обстреляли Запорожье и район. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По состоянию на 7:40 утра известно о по меньшей мере четырех пострадавших, а также одном погибшем человеке.

Позже глава ОВА сообщил , что количество раненых увеличилось, а также появилась информация о жертвах.

В поселке Балабино разрушено несколько частных домов. В результате обстрела ранения получила женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

В городе Запорожье прозвучало несколько мощных взрывов, над городом виден дым.

Враг атаковал Запорожский район с самого утра, применяя управляемые авиационные бомбы (КАБ) и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Напомним, Запорожье и область находятся под систематическими обстрелами со стороны российских войск.

3 апреля оккупанты нанесли удары баллистикой по Харькову и Запорожью.

Накануне, 2 апреля, вражеские атаки повредили высотный дом и предприятие в областном центре.

21 марта РФ атаковала Запорожье дронами - тогда были погибшие, а среди раненых оказались дети. В тот же день враг ударил по критической инфраструктуре города, из-за чего возникли перебои со светом.

24 марта после российского удара в Запорожье вспыхнула автозаправочная станция, а беспилотник попал в многоэтажку - горели квартиры, есть раненые.