ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне массированно ударили по Запорожскому району: есть погибшие и раненые

07:21 09.04.2026 Чт
2 мин
Враг терроризирует мирных жителей с самого утра
aimg Екатерина Коваль
Россияне массированно ударили по Запорожскому району: есть погибшие и раненые Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)

Утром 9 апреля оккупанты обстреляли Запорожье и район. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также: Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса

Массированный обстрел

Враг атаковал Запорожский район с самого утра, применяя управляемые авиационные бомбы (КАБ) и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В городе Запорожье прозвучало несколько мощных взрывов, над городом виден дым.

В поселке Балабино разрушено несколько частных домов. В результате обстрела ранения получила женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Обновленные последствия обстрела

Позже глава ОВА сообщил, что количество раненых увеличилось, а также появилась информация о жертвах.

По состоянию на 7:40 утра известно о по меньшей мере четырех пострадавших, а также одном погибшем человеке.

Напомним, Запорожье и область находятся под систематическими обстрелами со стороны российских войск.

3 апреля оккупанты нанесли удары баллистикой по Харькову и Запорожью.

Накануне, 2 апреля, вражеские атаки повредили высотный дом и предприятие в областном центре.

21 марта РФ атаковала Запорожье дронами - тогда были погибшие, а среди раненых оказались дети. В тот же день враг ударил по критической инфраструктуре города, из-за чего возникли перебои со светом.

24 марта после российского удара в Запорожье вспыхнула автозаправочная станция, а беспилотник попал в многоэтажку - горели квартиры, есть раненые.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой