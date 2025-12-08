Росіяни масовано атакують Суми: у місті лунають вибухи

Атаки на Сумську область

Як писало РБК-Україна, в ніч на 8 грудня росіяни атакували дронами Охтирку в Сумській області.

Рятувальники повідомили, що безпілотник влучив у 9-поверхівку. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи. Були евакуйовані 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

Також 30 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців залишилась без води та світла.

Вдень 28 листопада війська РФ також атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

Також 24 листопада російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.