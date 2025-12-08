UA

Росіяни масовано атакують Суми: у місті лунають вибухи

Фото: рятувальник ДНСН (Facebook DSNSODE)
Автор: Марина Балабан

Суми атакують російські безпілотники та КАБи, у місті чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря в Telegram та Повітряні сили ЗСУ.

За його словами, зафіксовано понад 8 вибухів на околицях міста внаслідок ворожої атаки. 

Працюють мобільно-вогневі групи. 

"Прошу всіх переходити в укриття або, за можливості, триматися подалі від вікон та небезпечних зон", - ідеться в дописі Артема Кобзаря. 

 

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереждали про безпілотники в небі над Сумською областю та пуски КАБ. 

Також повітряна тривога оголошена у східних областях України.

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд: 

Атаки на Сумську область

Як писало РБК-Україна, в ніч на 8 грудня росіяни атакували дронами Охтирку в Сумській області.

Рятувальники повідомили, що безпілотник влучив у 9-поверхівку. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи. Були евакуйовані 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

Також 30 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців залишилась без води та світла.

Вдень 28 листопада війська РФ також атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

Також 24 листопада російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.

