Россияне массированно атакуют Сумы: в городе раздаются взрывы

Атаки на Сумскую область

Как писало РБК-Украина, в ночь на 8 декабря россияне атаковали дронами Ахтырку в Сумской области.

Спасатели сообщили, что беспилотник попал в 9-этажку. Возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажи. Были эвакуированы 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.

Также 30 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без воды и света.

Днем 28 ноября войска РФ также атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате теракта врага получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Также 24 ноября российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В результате обстрела в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.