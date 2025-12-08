Нічний обстріл Охтирки на Сумщині: горіли квартири, евакуйовані десятки людей (фото)

Росіяни вночі 8 грудня атакували дронами Охтирку в Сумській області, в результаті чого виникла пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники показали фото після ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Російські війська завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи", - повідомили рятувальники.

Також відомо, що одночасно з гасінням вогню були евакуйовані 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

"Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій", - йдеться в прес-центрі ДСНС..

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.

Фото: рятувальники евакуювали людей з палаючого будинку (ДСНС)