ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Нічний обстріл Охтирки на Сумщині: горіли квартири, евакуйовані десятки людей (фото)

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 06:49
UA EN RU
Нічний обстріл Охтирки на Сумщині: горіли квартири, евакуйовані десятки людей (фото) Фото: горіли квартири з 2 по 5 поверхи (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни вночі 8 грудня атакували дронами Охтирку в Сумській області, в результаті чого виникла пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники показали фото після ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Російські війська завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи", - повідомили рятувальники.

Також відомо, що одночасно з гасінням вогню були евакуйовані 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

"Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій", - йдеться в прес-центрі ДСНС..

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.

Фото: рятувальники евакуювали людей з палаючого будинку (ДСНС)

Нагадаємо, росіяни вночі трьома ударними безпілотниками вдарили по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Відомо про сімох постраждалих, які перебувають у лікарні.

Ворог також нещодавно атакував енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців залишилась без води та світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні Ахтырка Атака дронів
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни