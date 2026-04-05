ua en ru
Нд, 05 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни хочуть створити "буферну зону" на Дніпропетровщині, - Сирський

13:47 05.04.2026 Нд
2 хв
Чи вдається ворогу просуватися?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни хочуть створити "буферну зону" на Дніпропетровщині, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (t.me_landforcesofukraine)

Російські війська не відмовляються від наступу і хочуть створити "буферну зону" у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"На Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони тривають із кінця січня. В ході цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма - в Запорізькій", - повідомив Сирський.

Водночас на Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога.

Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів.

"Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, - захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині", - повідомив головком.

Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат. Крім того, росіяни зірвали власні дедлайни у трьох областях.

Так, росіяни не змогли досягти поставлених цілей у прикордонні Сумщини, Харківщини та на Донеччині і переносить терміни.

Водночас ЗСУ проводять сплановану наступальну операцію на Олександрівському напрямку. За короткий період Сили оборони звільнили понад 400 кв. км територій, просуваючись одночасно на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

За даними Генштабу, українським військам вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Зазначимо, у ДШВ розповіли, під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські війська звільнили від росіян дев'ять населених пунктів і ще три повністю зачистили від ворога.

Тим часом аналітики з ISW зазначають, що успішні контратаки українських військ на південному фронті здатні зірвати плани Росії щодо наступу у весняно-літній період 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Дніпропетровська область Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
