Росіяни хочуть створити "буферну зону" на Дніпропетровщині, - Сирський

Російські війська не відмовляються від наступу і хочуть створити "буферну зону" у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"На Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони тривають із кінця січня. В ході цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма - в Запорізькій", - повідомив Сирський.

Водночас на Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога.

Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів.

"Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, - захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині", - повідомив головком.

Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.