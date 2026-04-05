Росіяни хочуть створити "буферну зону" на Дніпропетровщині, - Сирський
Російські війська не відмовляються від наступу і хочуть створити "буферну зону" у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"На Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони тривають із кінця січня. В ході цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма - в Запорізькій", - повідомив Сирський.
Водночас на Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога.
Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів.
"Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, - захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині", - повідомив головком.
Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат. Крім того, росіяни зірвали власні дедлайни у трьох областях.
Так, росіяни не змогли досягти поставлених цілей у прикордонні Сумщини, Харківщини та на Донеччині і переносить терміни.
Водночас ЗСУ проводять сплановану наступальну операцію на Олександрівському напрямку. За короткий період Сили оборони звільнили понад 400 кв. км територій, просуваючись одночасно на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
За даними Генштабу, українським військам вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.
Зазначимо, у ДШВ розповіли, під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські війська звільнили від росіян дев'ять населених пунктів і ще три повністю зачистили від ворога.
Тим часом аналітики з ISW зазначають, що успішні контратаки українських військ на південному фронті здатні зірвати плани Росії щодо наступу у весняно-літній період 2026 року.