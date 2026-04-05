Россияне хотят создать "буферную зону" на Днепропетровщине, - Сырский
Российские войска не отказываются от наступления и хотят создать "буферную зону" в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"На Александровском направлении наступательные действия Сил обороны продолжаются с конца января. В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя - в Запорожской", - сообщил Сырский.
В то же время на Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано всего 64 атаки врага.
Российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств.
"Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине", - сообщил главком.
Зато Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимое огневое поражение, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.
Ситуация на фронте
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери. Кроме того, россияне сорвали собственные дедлайны в трех областях.
Так, россияне не смогли достичь поставленных целей в приграничье Сумщины, Харьковщины и в Донецкой области и переносит сроки.
В то же время ВСУ проводят спланированную наступательную операцию на Александровском направлении. За короткий период Силы обороны освободили более 400 кв. км территорий, продвигаясь одновременно на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
По данным Генштаба, украинским войскам уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.
Отметим, в ДШВ рассказали, во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили от россиян девять населенных пунктов и еще три полностью зачистили от врага.
Между тем аналитики из ISW отмечают, что успешные контратаки украинских войск на южном фронте способны сорвать планы России по наступлению в весенне-летний период 2026 года.