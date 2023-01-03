Росіяни готують мобілізацію на окупованій частині півдня України, - ЦНС

Російські окупанти планують мобілізувати до своїх військ громадян України, які проживають на тимчасово захоплених територіях у південних регіонах.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ.

У Центрі національного спротиву закликали українців - жителів захоплених військами РФ населених пунктів, ігнорувати паспортизацію ворога та негайно залишити підконтрольну ворогові територію, щоб не стати для загарбників ресурсом.

Наразі російські пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ та ізоляції країни. Паралельно буде посилено мобілізаційні заходи.

У ЦНС звертають увагу, що, попри заяви Кремля, загарбники де-факто не припиняють "часткову мобілізацію", яка насправді є масштабною і не має винятків. На початку 2023 року окупанти планують нову хвилю, яка стосуватиметься жителів тимчасово окупованого півдня України.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що у тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують мобілізацію, і "військкоми" шукають осіб, які ще не брали участі у війні проти України, і підлягають призову.

Нагадаємо також, що у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові розпочали приховану мобілізацію. Водночас мобілізація на окупованих територіях Донбасу лише посилюється.

Додамо, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, РФ на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків. Крім того, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.