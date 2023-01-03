UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни готують мобілізацію на окупованій частині півдня України, - ЦНС

Фото: РФ готує мобілізацію на окупованій території на півдні України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти планують мобілізувати до своїх військ громадян України, які проживають на тимчасово захоплених територіях у південних регіонах.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ.

У ЦНС звертають увагу, що, попри заяви Кремля, загарбники де-факто не припиняють "часткову мобілізацію", яка насправді є масштабною і не має винятків. На початку 2023 року окупанти планують нову хвилю, яка стосуватиметься жителів тимчасово окупованого півдня України.

Наразі російські пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ та ізоляції країни. Паралельно буде посилено мобілізаційні заходи.

На тимчасово окупованих теренах України противник планує призивати власників російського паспорта.

У Центрі національного спротиву закликали українців - жителів захоплених військами РФ населених пунктів, ігнорувати паспортизацію ворога та негайно залишити підконтрольну ворогові територію, щоб не стати для загарбників ресурсом.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що у тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують мобілізацію, і "військкоми" шукають осіб, які ще не брали участі у війні проти України, і підлягають призову.

Нагадаємо також, що у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові розпочали приховану мобілізацію. Водночас мобілізація на окупованих територіях Донбасу лише посилюється.

Додамо, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, РФ на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків. Крім того, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії