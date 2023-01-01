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В окупованому Криму росіяни продовжують мобілізацію, - Генштаб

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Крим, Неділя 01 січня 2023 18:56
В окупованому Криму росіяни продовжують мобілізацію, - Генштаб Фото: в окупованому Криму росіяни продовжують мобілізацію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму триває мобілізація. Росіяни розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у війні в Україні та підлягають призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що кримчани відмовляються від мобілізації до російської армії.

Окрім того, з початку оголошення злочинної мобілізації Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар.

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