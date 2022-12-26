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Війська РФ проводять приховану мобілізацію в Генічеську, - Хлань

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Понеділок 26 грудня 2022 19:43
Війська РФ проводять приховану мобілізацію в Генічеську, - Хлань Фото: російські військові проводять приховану мобілізацію у Генічеську (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові фактично розпочали приховану мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"У тимчасово окупованому Генічеську, який росіяни зробили "центром" області, фактично відбувається прихована мобілізація", - заявив Хлань.

За його словами, серед колаборантів набрали охочих служити у так званій поліції, пообіцявши хороші зарплати та умови за охорону міста. Проте мобілізованих людей відправляють чергувати на блокпостах та супроводжувати колони російської техніки.

"Таку колону, яка рухалася до Олешки, накрили українські військові, і "поліцейських" разом із нею", - додав депутат обласної ради.

Раніше ми писали, що у Генічному районі Херсонської області російські військові спільно з колаборантами захопили свердловини Стрілкового газового родовища.

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