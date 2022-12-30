ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У вас тиждень. Резніков терміново звернувся до росіян через плани Кремля

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 22:57
У вас тиждень. Резніков терміново звернувся до росіян через плани Кремля Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Росія на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан", - зазначив Резніков.

За його словами, після запровадження воєнного стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.

"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - додав міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на заяву міністра оборони РФ, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

Також ми писали, що Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу у нікчем не вистачає достатніх умінь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Війська РФ
NEWS
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок