Забирають вже й комунальників. Росія посилила мобілізацію на Донбасі

Фото: Мобілізація в Росії, не припиняється - призивають комунальників на Донбасі (GettyImages)

Мобілізаційні заходи на окупованих територіях Донбасу не припиняються, а лише посилюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

В Генштабі повідомляють, що з 5 грудня поточного року російські військові комісаріати на території окупованої Луганської області розіслали всім підприємствам регіону картки обліку, для продовження мобілізаційних заходів. Подібну ситуацію відзначають також на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізувати почали працівників комунальних підприємств.