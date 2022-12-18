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Забирають вже й комунальників. Росія посилила мобілізацію на Донбасі

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Донбас, Неділя 18 грудня 2022 18:47
Забирають вже й комунальників. Росія посилила мобілізацію на Донбасі Фото: Мобілізація в Росії, не припиняється - призивають комунальників на Донбасі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Мобілізаційні заходи на окупованих територіях Донбасу не припиняються, а лише посилюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

В Генштабі повідомляють, що з 5 грудня поточного року російські військові комісаріати на території окупованої Луганської області розіслали всім підприємствам регіону картки обліку, для продовження мобілізаційних заходів.

Подібну ситуацію відзначають також на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізувати почали працівників комунальних підприємств.

Нагадаємо, головне управління розвідки МО України.перехопило розмову в якій військовослужбовець російської армії розповідає про втрати та радить знайомим "косити" від армії, щоб не потрапити до України.

Раніше ми писали, що росіяни посилюють мобілізацію в ОРДО та продовжують обстріли позицій ЗСУ.

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