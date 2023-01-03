Россияне готовят мобилизацию на оккупированной части юга Украины, - ЦНС

Российские оккупанты планируют мобилизовать в свои войска граждан Украины, которые проживают на временно захваченных территорий в южных регионах.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

В Центре национального сопротивления призвали украинцев - жителей захваченных войсками РФ населенных пунктов, игнорировать паспортизацию врага и немедленно покинуть подконтрольную врагу территорию, чтобы не стать для захватчиков ресурсом.

В настоящее время российские пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. Параллельно будут усилены мобилизационные мероприятия.

В ЦНС обращают внимание, что несмотря на заявления Кремля, захватчики де-факто не прекращают "частичную мобилизацию", которая на самом деле является масштабной и не имеет исключений. В начале 2023 года оккупанты планируют новую волну, которая будет касаться жителей временно оккупированного юга Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что во временно оккупированном Крыму россияне продолжают мобилизацию, и "военкомы" ищут лиц, которые еще не принимали участие в войне против Украины, и подлежат призыву.

Напомним также, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские военные приступили к скрытой мобилизации. В то же время мобилизация на оккупированных территориях Донбасса только усиливается.

Добавим, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, РФ в начале января 2023 года готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин. Кроме того, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

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