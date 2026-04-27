Окупанти дроном атакували судно у морському коридорі України, виникла пожежа

"У ніч на 27 квітня ворог вкотре завдав ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору", - йдеться у повідомленні Адміністрації портів.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Також під час руху Українським морським коридором було атаковано торговельне судно RAMCO під прапором Науру. Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем. Попередньо, постраждалих немає.

"Щоденні атаки на українські порти є прямою загрозою безпеці міжнародного судноплавства та глобальній продовольчій стабільності. Попри системний тиск, Український морський коридор продовжує роботу", - додали у Адміністрації морських портів України.

Удари РФ по суднам у Чорному морі

Російські війська намагаються порушити мирні коридори, якими слідують судна до українських портів.

Так, 24 квітня окупанти у Чорному морі атакували ударними безпілотниками балкер, який йшов до одного з портів Великої Одеси.