Росіяни атакували турецьке судно в Чорному морі

Субота 13 грудня 2025 19:00
Росіяни атакували турецьке судно в Чорному морі Ілюстративне фото: ворог атакував судно дроном, екіпаж не постраждав (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Едуард Ткач

В суботу, 13 грудня, російські окупанти вчергове атакували цивільне судно Туреччини, яке прямувало з України до Єгипту. Удар було здійснено дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС Збройних сил України.

"РФ нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки", - йдеться у повідомленні.

На щастя, екіпаж не постраждав. Наразі судно прямує у порт призначення - Єгипет.

У ВМС уточнили, що удар було здійснено у відкритому морі у виключній економічній зоні України, поза межами дії української протиповітряної оборони.

"РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо", - наголосили військові.

Станом на зараз Військово-морські сили ЗСУ перебувають на зв'язку з капітаном. Зокрема, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.

"(Російська Федерація - ред.) своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства. Але Україну не зламати - ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море", - резюмували у ВМС.

Удари РФ по портах

Нагадаємо, що в п'ятницю, 12 грудня, росіяни двічі за день атакували портову інформацію Одеської області.

Під час першої атаки під удар потрапили порти Чорноморська та Одеси. В результаті атаки було пошкоджено пором під прапором Туреччини та виникла пожежа на одному з суден. Крім того, в Одеському порту було поранено працівника приватної компанії та пошкоджено контейнерний перевантажувач.

Трохи пізніше, того ж дня, ворог знову атакував порт Одеської області. За даними ОВА, в результаті атаки було пошкоджено об'єкт портової інфраструктури, в результаті чого сталося загоряння.

Відзначимо, що після першої атаки з боку Туреччини послідувала редакція. Анкара закликала до негайної деескалації та необхідності укласти договір про гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

