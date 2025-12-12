Атака на порт Чорноморськ: Туреччина різко відреагувала на удар по своєму судну

Під час атаки на порт Чорноморськ 12 грудня було уражено судно турецької компанії. Туреччина закликала до негайної деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Туреччини.

У відомстві підкреслили, що цей випадок демонструє обґрунтованість попередніх попереджень Анкари щодо небезпеки для морської навігації на тлі поширення війни між Росією та Україною на акваторію Чорного моря.

За попередніми даними, екіпаж і водії вантажівок, які перебували на борту, були оперативно евакуйовані. Серед громадян Туреччини постраждалих немає.

Генеральне консульство Туреччини в Одесі стежить за ситуацією та надає необхідну допомогу своїм громадянам.

Анкара закликала сторони до негайної деескалації та заявила про нагальну потребу укласти домовленості щодо гарантій безпеки судноплавства в Чорному морі, також припинити атаки по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Безпекова ситуація в Чорному морі

Після виходу Росії з "зернової угоди" українські порти на півдні країни неодноразово ставали об’єктами російських ударів, що впливало на міжнародні торговельні маршрути та роботу судноплавних компаній.

Туреччина, будучи ключовою країною Чорноморського регіону та посередником у попередніх домовленостях, регулярно закликає до відновлення стабільної та безпечної навігації.

Інцидент у Чорноморську став черговим нагадуванням, що ескалація на морі має прямі наслідки для іноземних суден та глобальних поставок, а регіон залишається одним із найбільш вразливих у контексті війни.