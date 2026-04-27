40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Оккупанты дроном атаковали судно в морском коридоре Украины, возник пожар

09:18 27.04.2026 Пн
2 мин
Под ударом оказалось судно, которое шло под флагом Науру
aimg Константин Широкун
Фото: россияне дроном атаковали судно в морском коридоре Украины (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали судно RAMCO под флагом Науру, которое шло в морском коридоре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Администрации морских портов Украины.

"В ночь на 27 апреля враг в очередной раз нанес удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора", - говорится в сообщении Администрации портов.

Отмечается, что в результате атаки поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы соответствующими службами.

Также во время движения по Украинскому морскому коридору было атаковано торговое судно RAMCO под флагом Науру. Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем. Предварительно, пострадавших нет.

"Ежедневные атаки на украинские порты являются прямой угрозой безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной стабильности. Несмотря на системное давление, Украинский морской коридор продолжает работу", - добавили в Администрации морских портов Украины.

Удары РФ по судам в Черном море

Российские войска пытаются нарушить мирные коридоры, по которым следуют суда в украинские порты.

Так, 24 апреля оккупанты в Черном море атаковали ударными беспилотниками балкер, который шел в один из портов Большой Одессы.

Также в марте российский дрон попал в иностранное судно во время его выхода из порта Черноморска в Одесской области. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Пострадавшим оказали необходимую помощь, также была проведена эвакуация людей.

Кроме того, в декабре оккупанты в очередной раз атаковали гражданское судно Турции, которое направлялось из Украины в Египет. Удар был осуществлен дроном.

Отметим, что после первой атаки со стороны Турции последовала редакция. Анкара призвала к немедленной деэскалации и необходимости заключить договор о гарантиях безопасности судоходства в Черном море.

