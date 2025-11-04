ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни дронами вдарила по Краматорську: є постраждалі

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 19:06
UA EN RU
Росіяни дронами вдарила по Краматорську: є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни дронами вдарила по Краматорську (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень вівторка, 4 листопада, завдала дронового удару по місту Краматорськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Краматорська.

За попередніми даними, удару було завдано близько 14:50. Ворог влучив по приватному сектору.

"За попередньою інформацією, є постраждалі. Встановлюємо остаточні наслідки", - сказано у повідомленні.

Що відомо про Краматорськ

Краматорськ - ключове промислове та адміністративне місто на сході України, розташоване в Донецькій області. До 2014 року воно було частиною промислового центру Донбасу, а після початку російської збройної агресії стало тимчасовою адміністративною столицею області, контрольованою українською владою.

Протягом повномасштабної війни Краматорськ неодноразово піддавався ворожим обстрілам. Один із найтрагічніших інцидентів стався у квітні 2022 року, коли ракета влучила в залізничний вокзал міста, забравши життя десятків мирних мешканців.

Удари по Краматорську

Останнім часом російські війська суттєво посилили обстріли Краматорська. У ніч на 14 вересня вони завдали удару авіабомбами ФАБ-250 по центральній частині міста. Тоді постраждали 19 людей, було пошкоджено 35 багатоповерхівок, кілька навчальних закладів, адміністративні будівлі, банк та магазини.

8 вересня окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі, а згодом - уже втретє за тиждень - вдарили по вітряному генератору поблизу Краматорська.

Росія також регулярно посилює дронові атаки в місті та поряд: 24 жовтня вони намагалися вразити безпілотником пасажирський поїзд, але безуспішно.

23 жовтня у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін. Російський дрон цілеспрямовано влучив у їхнє авто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Краматорськ
Новини
Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки
Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце