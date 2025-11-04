Росіяни дронами вдарила по Краматорську: є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Краматорська.

За попередніми даними, удару було завдано близько 14:50. Ворог влучив по приватному сектору.

"За попередньою інформацією, є постраждалі. Встановлюємо остаточні наслідки", - сказано у повідомленні.

Що відомо про Краматорськ

Краматорськ - ключове промислове та адміністративне місто на сході України, розташоване в Донецькій області. До 2014 року воно було частиною промислового центру Донбасу, а після початку російської збройної агресії стало тимчасовою адміністративною столицею області, контрольованою українською владою.

Протягом повномасштабної війни Краматорськ неодноразово піддавався ворожим обстрілам. Один із найтрагічніших інцидентів стався у квітні 2022 року, коли ракета влучила в залізничний вокзал міста, забравши життя десятків мирних мешканців.

Удари по Краматорську

Останнім часом російські війська суттєво посилили обстріли Краматорська. У ніч на 14 вересня вони завдали удару авіабомбами ФАБ-250 по центральній частині міста. Тоді постраждали 19 людей, було пошкоджено 35 багатоповерхівок, кілька навчальних закладів, адміністративні будівлі, банк та магазини.

8 вересня окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі, а згодом - уже втретє за тиждень - вдарили по вітряному генератору поблизу Краматорська.