РФ вбила дроном журналістку та оператора: працювали у найгарячіших точках

Четвер 23 жовтня 2025 12:34
РФ вбила дроном журналістку та оператора: працювали у найгарячіших точках Олена Губанова та Євген Кармазін (фото: t.me/VadymFilashkin)
Автор: Поліна Іваненко

У Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін. Окупанти вдарили по них дроном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на своїй сторінці в Telegram розповів голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

Що відомо про загибель журналістки та оператора

Грамова та Кармазін потрапили під удар ворожого БПЛА "Ланцет". Філашкін показав фото розтрощеної автівки, в якій були журналістка та оператор "FREEДОМ".

"З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші", - написав голова Донецької ОДА.

"Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими... Щирі співчуття рідним, близьким та колегам. Росія - країна-терорист, і має заплатити за всі свої злочини!" - додав він.

РФ вбила дроном журналістку та оператора: працювали у найгарячіших точкахРФ вбила журналістку та оператора (фото: t.me/VadymFilashkin)

Грамова була кореспонденткою "FREEДОМ", вона родом з міста Єнакієве, яке у Донецькій області. Раніше вона працювала на радіо.

РФ вбила дроном журналістку та оператора: працювали у найгарячіших точкахОлена Грамова (фото: facebook.com/gramova)

А Кармазін був родом з Краматорська. У нього залишилися дружина та дитина.

РФ вбила дроном журналістку та оператора: працювали у найгарячіших точкахЄвген Кармазін (фото: facebook.com/evgenij.karmazin.2025)

