ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне дронами ударили по Краматорску: есть пострадавшие

Украина, Вторник 04 ноября 2025 19:06
UA EN RU
Россияне дронами ударили по Краматорску: есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне дронами ударили по Краматорску (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 4 ноября, нанесла дроновой удар по городу Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Краматорска.

По предварительным данным, удар был нанесен около 14:50. Враг попал по частному сектору.

"По предварительной информации, есть пострадавшие, устанавливаем окончательные последствия", - сказано в сообщении.

Что известно о Краматорске

Краматорск - ключевой промышленный и административный город на востоке Украины, расположенный в Донецкой области. До 2014 года он был частью промышленного центра Донбасса, а после начала российской вооруженной агрессии стал временной административной столицей области, контролируемой украинскими властями.

В течение полномасштабной войны Краматорск неоднократно подвергался вражеским обстрелам. Один из самых трагических инцидентов произошел в апреле 2022 года, когда ракета попала в железнодорожный вокзал города, унеся жизни десятков мирных жителей.

Удары по Краматорску

В последнее время российские войска существенно усилили обстрелы Краматорска. В ночь на 14 сентября они нанесли удар авиабомбами ФАБ-250 по центральной части города. Тогда пострадали 19 человек, были повреждены 35 многоэтажек, несколько учебных заведений, административные здания, банк и магазины.

8 сентября оккупанты атаковали спасателей во время ликвидации пожара, а затем - уже в третий раз за неделю - ударили по ветряному генератору вблизи Краматорска.

Россия также регулярно усиливает дроновые атаки в городе и рядом: 24 октября они пытались поразить беспилотником пассажирский поезд, но безуспешно.

23 октября в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Российский дрон целенаправленно попал в их авто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Краматорск
Новости
Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики
Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место