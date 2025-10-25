Росіяни знищили ще один вітрогенератор у Краматорську: це вже третій за тиждень

Російські окупанти атакували черговий вітряний генератор під Краматорськом в Донецькій області. Це вже третя така атака за цей тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Краматорської міської ради.

"Сьогодні, 26 жовтня о 17:28, з використанням ударного БпЛА, окупанти завдали удару по вітряній турбіні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо остаточні наслідки", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що окупанти у другій половині дня атакували вітряну турбіну ударним безпілотником. Обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, що це вже третя атака на вітряки поблизу Краматорська за тиждень. Загалом російські окупанти посилюють дронові теракти в місті та біля нього. Так, 24 жовтня росіяни спробували атакувати дроном пасажирський поїзд біля Краматорська. На щастя, цілі досягти ворогу не вдалося.

А 23 жовтня посеред Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін. Окупанти вдарили по них дроном, цілеспрямовано цілячи в автомобіль репортерів.