Росіяни в День рятівника вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)

Середа 17 вересня 2025 12:06
Фото: наслідки атаки РФ в Дружківці (dsns_telegram)
Автор: Маловічко Юлія

Окупанти вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині. Ворог здійснив атаку в День рятівника, який відзначається в Україні 17 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад", - написали рятувальники.

Зазначається, що в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

"Та головне - рятувальники встигли сховатися в укритті. Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою", - додали в ДСНС.

Варто відзначити, що ворог не вперше атакує пожежно-рятувальні підрозділи в Україні.

"І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших. Попри обстріли та постійну небезпеку, наші рятувальники не здаються. Вони знову виходять на службу, щоб допомагати людям!" - повідомили надзвичайники.

Фото: рятувальники встигли сховатись під час атаки (dsns_telegram)

Ворог регулярно атакує підрозділи ДСНС

Нагадаємо, напередодні у Київській області росіяни повторно атакували рятувальників, які гасили пожежу в місці першого прильоту.

Подібна атака була також місяць тому - рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі на Запоріжжі. Внаслідок НП було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, вогнеборці залишилися неушкодженими.

У червні цього року троє рятувальників загинули в Києві під час ліквідації наслідків атаки РФ - ворог обстріляв службовців ДСНС, коли вони приїхали на виклик.

