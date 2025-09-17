Россияне в День спасателя ударили по пожарной части в Донецкой области (фото)

Оккупанты ударили по пожарной части в Дружковке Донецкой области. Враг совершил атаку в День спасателя, который отмечается в Украине 17 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"И особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто ежедневно бережет жизни других. Несмотря на обстрелы и постоянную опасность, наши спасатели не сдаются. Они снова выходят на службу, чтобы помогать людям!" - сообщили в ГСЧС.

Стоит отметить, что враг не впервые атакует пожарно-спасательные подразделения в Украине.

"Но главное - спасатели успели укрыться в укрытии. Никто не пострадал. Техника также осталась целой", - добавили в ГСЧС.

Враг регулярно атакует подразделения ГСЧС

Напомним, накануне в Киевской области россияне повторно атаковали спасателей, которые тушили пожар в месте первого прилета.

Подобная атака была также месяц назад - спасатели попали под российский обстрел во время тушения пожара в Запорожье. В результате ЧП был поврежден пожарно-спасательный автомобиль, служащие ГСЧС остались невредимыми.

В июне этого года трое спасателей погибли в Киеве во время ликвидации последствий атаки РФ - враг обстрелял служащих ГСЧС, когда они приехали на вызов.