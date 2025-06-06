Працювали під обстрілами: у Києві загинули троє рятувальників під час атаки РФ

Під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві, 6 червня, загинули троє рятувальників. Ще дев’ять надзвичайників дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименко та пресслужбу ДСНС .

"На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - повідомив Клименко.

Також на Тернопільщині під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, травмовано ще п’ятьох надзвичайників.

Загалом унаслідок атаки по Україні загинуло троє людей, ще близько 40 - поранено.

Фото: У Києві загинули троє рятувальників (t.me/Klymenko_MVS)

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фото та імена трьох рятувальників, які загинули під час ліквідації наслідків російського удару в Києві.

Повідомляється, що внаслідок масованої атаки РФ загинули троє пожежних-рятувальників:

Павло Єзгор

Данило Скадін

Андрій Ременний

"Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди - у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися…" - написали в ДСНС.