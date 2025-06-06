Працювали під обстрілами: у Києві загинули троє рятувальників під час атаки РФ
Під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві, 6 червня, загинули троє рятувальників. Ще дев’ять надзвичайників дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименко та пресслужбу ДСНС.
"На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - повідомив Клименко.
Також на Тернопільщині під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, травмовано ще п’ятьох надзвичайників.
Загалом унаслідок атаки по Україні загинуло троє людей, ще близько 40 - поранено.
Фото: У Києві загинули троє рятувальників (t.me/Klymenko_MVS)
Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фото та імена трьох рятувальників, які загинули під час ліквідації наслідків російського удару в Києві.
Повідомляється, що внаслідок масованої атаки РФ загинули троє пожежних-рятувальників:
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Павло Єзгор
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Данило Скадін
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Андрій Ременний
"Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди - у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися…" - написали в ДСНС.
Комбінований удар по Україні
В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістикою та крилатими ракетами. Під ударом був Київ, Тернопіль, Чернігів, Луцьк та Львівська область.
Відомо, що у Києві загинули троє рятувальників, які ліквідували наслідки атаки РФ. Також повідомляють про постраждалих у Луцьку.
У Тернополі після атаки зафіксували забруднення повітря. Детальніше на атаку на місто - за посиланням.
Більше про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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